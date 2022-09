Ansa_Fvg : Porti: D'Agostino, Trieste in crescita nonostante crisi. Potenziamento ferroviario e digitalizzazione strategici… - fisco24_info : Porti: D'Agostino, Trieste in crescita nonostante crisi: Potenziamento ferroviario e digitalizzazione strategici - lenisa_agostino : @LaStampa Li porti a casa loro ?? -

Tiscali Notizie

"I dati statistici del primo semestre parlano di un porto in crescita", ha affermato D'. Nel dettaglio, infatti, sono cresciute le rinfuse liquide (+12,39%), è cresciuto poi il settore ...... con il Pnrr abbiamo deciso un investimento straordinario in tutti idella penisola, ...sostenibili Enrico Giovannini che ha visitato il porto di Trieste insieme al presidente Zeno D', al ... Porti: D'Agostino, Trieste in crescita nonostante crisi Un porto in crescita, tecnologicamente "tra i più avanzati e competitivi d'Italia e d'Europa", con una movimentazione totale che nel primo semestre 2022 ha superato i 29 milioni di tonnellate rispetto ...Arrestato nel 1993, poi condannato in via definitiva e quindi assolto nel processo di revisione nel 2017. Ora lo Stato deve pagare agli eredi di Giuseppe Orofino, portato in carcere, a 49 anni, un mil ...