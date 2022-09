Perché fa discutere l'esonero di Sinisa Mihajlovic (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Sarà anche un abile e capace imprenditore ma Joey Saputo, il 57enne canadese di origini italiane proprietario del Bologna Calcio, non sa, a dispetto del cognome, o forse ignora del tutto che in una azienda a volte possono contare anche i sentimenti. Quelli che, ad esempio, i giocatori e una intera tifoseria (escluso l'immancabile mondo degli hater e dei canali online) non si sono mai stancati di manifestare nei confronti di Sinisa Mihajlovic, il tecnico che da tre anni sta sfidando a viso aperto una leucemia mieloide acuta e che da tre anni dedicava tutto se stesso, tra ospedale e campo, per seguire, assieme allo staff, i suoi ragazzi. Mihajlovic non è più l'allenatore dei rossoblù perchè Saputo ha deciso che il ciclo tecnico è finito sorvolando sul fatto che la squadra è fortemente indebolita rispetto a quella dello scorso anno e che parte del denaro ottenuto ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Sarà anche un abile e capace imprenditore ma Joey Saputo, il 57enne canadese di origini italiane proprietario del Bologna Calcio, non sa, a dispetto del cognome, o forse ignora del tutto che in una azienda a volte possono contare anche i sentimenti. Quelli che, ad esempio, i giocatori e una intera tifoseria (escluso l'immancabile mondo degli hater e dei canali online) non si sono mai stancati di manifestare nei confronti diMihajlovic, il tecnico che da tre anni sta sfidando a viso aperto una leucemia mieloide acuta e che da tre anni dedicava tutto se stesso, tra ospedale e campo, per seguire, assieme allo staff, i suoi ragazzi. Mihajlovic non è più l'allenatore dei rossoblù perchè Saputo ha deciso che il ciclo tecnico è finito sorvolando sul fatto che la squadra è fortemente indebolita rispetto a quella dello scorso anno e che parte del denaro ottenuto ...

