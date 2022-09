L' incredibile ascesa del deputato finlandese-somalo | con idee ed amicizie pericolose

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Suldaan Said Ahmed il primo membro del parlamentonato in Somalia è stato nominato lo scorso 9 luglio rappresentante speciale del Paese per la mediazione della pace nel Corno d'Africa, la regione nord-orientale in cui si trova la Somalia. Nel comunicato del ministero degli Esterisi precisava che «Suldaan Said Ahmed si concentrerà sul sostegno ai processi di pace in una delle regioni instabili dell'Africa». La Finlandia ha affermato di avere relazioni di lunga data con diversi Paesi della regione e il ministro degli Esteri Pekka Haavistha affermato: «Le sfide affrontate dalla fragile regione includono molti conflitti politici e armati, oltre ai quali la regione soffre della peggiore siccità degli ultimi decenni», aggiungendo: «La mediazione per la pace è una delle priorità della politica estera e di sicurezza della Finlandia. La ...