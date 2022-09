La Partita del cuore 2022: chi gioca, dove, biglietti, diretta tv e numero per beneficenza (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Partita del cuore 2022 ritorna con la sua 31esima edizione sempre con la finalità di beneficenza. Il match è in programma nella serata di mercoledì 7 settembre e prevede anche la diretta televisiva come sempre. La Partita del cuore 2022: chi gioca e dove La Partita del cuore è arrivata alla sua 31esima edizione. L’evento di beneficenza è in programma mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15, all’U-Power Stadium di Monza (ex Brianteo). In campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. La Partita sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi (AE), primo arbitro donna ad approdare in serie A, coadiuvata dalle guardalinee Martina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ladelritorna con la sua 31esima edizione sempre con la finalità di. Il match è in programma nella serata di mercoledì 7 settembre e prevede anche latelevisiva come sempre. Ladel: chiLadelè arrivata alla sua 31esima edizione. L’evento diè in programma mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15, all’U-Power Stadium di Monza (ex Brianteo). In campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. Lasaràda Maria Sole Ferrieri Caputi (AE), primo arbitro donna ad approdare in serie A, coadiuvata dalle guardalinee Martina ...

pdnetwork : In #Sicilia la partita è aperta. Per @you_trend @CaterinaChinnic può vincere nonostante il voltafaccia 5 Stelle. S… - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - pdnetwork : Dobbiamo mettercela tutta: nessuna partita è già persa e noi ce la giocheremo fino in fondo. Vogliamo e dobbiamo ai… - Olimpia07522322 : RT @Rrahmanerica: CI SIAMO: RETWITTA SE LA TUA SQUADRA HA VINTO LA PRIMA PARTITA DEL GIRONO DI CHAMPIONS LEAGUE - lukett196 : Sono le 3 e ho ancora l'adrenalina della partita. Una delle partite più belle che abbia mai visto del Napoli. Che e… -