La Lega chiede l’intervento Agcom accusando la chatbot di Facebook di manipolare la campagna elettorale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa mattina vi abbiamo spiegato le ragioni che ci sono dietro il minore engagement registrato dai post dellasunonostante le alte cifre spese sia per i contenuti pubblicati dal partito che per quelli pubblicati da Matteo Salvini. Meta ha ampiamente smentito la questione: «Siamo in contatto con i rappresentanti della– è stata la replica – e ad oggi non abbiamo riscontrato elementi a supporto delle problematiche evidenziate. Continueremo a lavorare per monitorare la situazione da vicino». Il punto è, come già chiarito, che i meccanismi die della visibilità data ai post sono ben diversi rispetto alle ultime elezioni, quelle del 2018 (precedenti sia alla pandemia che all’attacco dei sostenitori di Trump a Capitol Hill). I contenuti polarizzanti – come sempre tendono ad essere quelli di ...

pdnetwork : La campagna elettorale si è aperta con la Lega che chiede di spostare i ministeri al NORD e che vuole rinegoziare i… - MarcoReedRossi : @matteosalvinimi Premesso che Putin chiede di toglierle (quindi funzionano), se fai parte di un'alleanza internazio… - manubell74 : RT @FioreFerdi1: La Lega ha presentato un emendamento con cui chiede di ridurre l’IVA sui carburanti ma solo x Lampedusa. Vi sembra normale… - CardelliAc : RT @FioreFerdi1: La Lega ha presentato un emendamento con cui chiede di ridurre l’IVA sui carburanti ma solo x Lampedusa. Vi sembra normale… - FioreFerdi1 : RT @FioreFerdi1: La Lega ha presentato un emendamento con cui chiede di ridurre l’IVA sui carburanti ma solo x Lampedusa. Vi sembra normale… -

Il Tabloid

A quel punto l'intervistatore: 'Allora le sanzioni vanno tolte' Salvini risponde: 'La, su indicazione di Matteo Salvini, ha votato tutti i provvedimenti per aiutare il popolo ucraino, ...... Pietro Molinaro, già consigliere regionale dellanella passata legislatura,spiegazioni sull'immobilismo della Regione 'Non si spiega perché già tante Regioni, come Marche, Emilia ... Ottaviani (Lega): "Adattare PNRR, gente ci chiede di portare avanti temi Salvini" Il mare gioca un ruolo da protagonista nei cambiamenti climatici ed è sotto attacco ovunque. In Italia abbiamo 8.000 km di coste, 32 aree marine protette e un quinto del Mediterraneo ricade sotto la n ...Il Carroccio preoccupato per l'intervista alla ex collaboratrice di Trump uscita su Repubblica: "Sembra quasi che sia in corso una manovra per ...