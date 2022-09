Inter | Gazzetta | “Nerazzurri in cerca di riscatto in Champions League”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 7 settembre 2022)- Come riporta lala squadradavvero il grandenella sfida contro il Bayern Monaco non davvero semplice. IndiSkriniar e gli altri: fallire non si può Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni sono usciti malconci dal derby di sabato. Il portiere e Bastoni potrebbero pagarne le conseguenze. Stasera non è sicuro che giochino né Handanovic – Onana preme a furor di popolo – né Bastoni, nel caso sostituito da Dimarco. Di sicuro ci sarà Skriniar ed è allo slovacco che si chiede la reazione, non solo d’orgoglio. Serve che l’ritrovi stabilità. Un dato ci ha colpito della gara di Skriniar nel derby: cinque duelli vinti su nove, poco più della metà, risultato modesto per uno del ...