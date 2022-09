Il Bayern Monaco non molla Kane: probabile assalto in estate (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ addio di Robert Lewandoski ha privato i campioni di Germania di una vera prima punta che l’acquisto di Sade Mane’ non può colmare. Ecco perché il Bayern Monaco non molla Harry Kane, attaccante del Tottenham, per i quale è prevista un’ offerta importante per portarlo in Baviera la prossima stagione. IL Bayern Monaco NON molla Kane: QUAL È LA SITUAZIONE? La strategia dei tedeschi è chiara: avendo il centroavanti inglese il contratto in scadenza nel 2024, si tenterà di mettere con le spalle al muro il Tottenham che rischierebbe di perderlo a zero. Kane, alla soglia dei 30 anni, ha già realizzato in questa stagione 5 gol in 6 partite, ed è a -12 segnature per tagliare il traguardo delle 200 in Premier League. Numeri da bomber di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ addio di Robert Lewandoski ha privato i campioni di Germania di una vera prima punta che l’acquisto di Sade Mane’ non può colmare. Ecco perché ilnonHarry, attaccante del Tottenham, per i quale è prevista un’ offerta importante per portarlo in Baviera la prossima stagione. ILNON: QUAL È LA SITUAZIONE? La strategia dei tedeschi è chiara: avendo il centroavanti inglese il contratto in scadenza nel 2024, si tenterà di mettere con le spalle al muro il Tottenham che rischierebbe di perderlo a zero., alla soglia dei 30 anni, ha già realizzato in questa stagione 5 gol in 6 partite, ed è a -12 segnature per tagliare il traguardo delle 200 in Premier League. Numeri da bomber di ...

