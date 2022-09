Elezioni: Berlusconi, 'Pd partito radicale di massa, temi cattolici per noi centrali' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Il programma del Pd ne conferma la trasformazione in un partito radicale di massa. Renzi premier ha fatto le unioni civili, anticamera della legge Zan, e la legge sul biotestamento, anticamera della legge sul suicidio assistito, tutte sostenute dal Pd in questa legislatura. Noi su questi temi abbiamo sempre votato contro". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista ad 'Avvenire'. "Metteremo sempre al centro -assicura il leader di Fi- la persona e non lo Stato, su una serie di temi importanti per l'impegno dei cattolici in politica: il rispetto per la vita dal concepimento alla morte naturale, la tutela della famiglia naturale, che ha una funzione diversa da altre scelte di vita, pur rispettabilissime, una politica sulle migrazioni che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Il programma del Pd ne conferma la trasformazione in undi. Renzi premier ha fatto le unioni civili, anticamera della legge Zan, e la legge sul biotestamento, anticamera della legge sul suicidio assistito, tutte sostenute dal Pd in questa legislatura. Noi su questiabbiamo sempre votato contro". Lo dice Silvioin un'intervista ad 'Avvenire'. "Metteremo sempre al centro -assicura il leader di Fi- la persona e non lo Stato, su una serie diimportanti per l'impegno deiin politica: il rispetto per la vita dal concepimento alla morte naturale, la tutela della famiglia naturale, che ha una funzione diversa da altre scelte di vita, pur rispettabilissime, una politica sulle migrazioni che ...

