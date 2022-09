Calcio: Real. Niente di grave per Benzema, stop di 7 - 10 giorni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Secondo la stampa spagnola il francese sarà in campo nel derby di domenica 18 contro l'Atletico MADRID (SPAGNA) - Sospiro di sollievo in casa Real Madrid, ma anche per Didier Deschamps e tutta la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Secondo la stampa spagnola il francese sarà in campo nel derby di domenica 18 contro l'Atletico MADRID (SPAGNA) - Sospiro di sollievo in casaMadrid, ma anche per Didier Deschamps e tutta la ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Real Madrid, Benzema tornerà in campo ad inizio ottobre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Real Madrid, Benzema tornerà in campo ad inizio ottobre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Real Madrid, Benzema tornerà in campo ad inizio ottobre - napolimagazine : DALLA SPAGNA - Real Madrid, Benzema tornerà in campo ad inizio ottobre - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Real Madrid, Benzema tornerà in campo ad inizio ottobre -