Basket | Europei 2022 | il Montenegro batte la Georgia e va agli ottavi | Germania senza problemi con l’Ungheria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Si sono giocati gli ultimi due match di giornata e si è conclusa, così, la prima fase per i gruppi A e B di Eurolega, con le sentenze tutte scritte. Le ultime partite hanno visto lae ilsfidarsi in un match decisivo per l’accesso ai quarti, mentre la, ormai qualificata, sfidava un’Ungheria a caccia del primo successo. Ecco come è andata.73-81 Parte forte il, che nei primi due minuti blocca ogni attaccono e va sul 7-1, prima che la tripla di Mamukelashvili riporti in partita la. Ma è ila guidare il match, con lache resta attaccata nel punteggio, ma sempre costretta a inseguire e il primo quarto si chiude sul 21-19 per i ...