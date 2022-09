QN Motori

L'inclusione nella dotazione di serie della famigliaA4 del Pacchetto Evolution comporta un vantaggio sino al 70% nel caso delle varianti top di gamma S line edition. Certezza: valore ......tecniche già viste nella berlina ID.3 e nelle crossover ID.4 e ID.5 (nonché in altri modelli, ... Di conseguenza, anche l'autonomiadi 423 km non dovrebbe essere lontana dalla realtà. Fra I ... Audi A4, la media tedesca si aggiorna con allestimenti più ricchi - QN Motori Annuncio vendita Audi Q5 2.0 TDI 190 CV quattro S tronic Business Sport usata del 2018 a Pordenone nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Piu efficiente. Una nuova taratura dell’elettronica di gestione dell’energia garantisce inoltre ora alla RS Q e-tron maggiore efficienza, anche in condizioni limite, dando la possibilità di sfruttare ...