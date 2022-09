Altobelli | La rosa del Napoli a disposizione è di primo livello | nonostante siano andati via tutti i senatori

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L'ex attaccante, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, si è soffermato in primis sulla sfida di questa sera trae Liverpool. Queste le sue dichiarazioni: "I Reds sono in...

Il Napoli Online

... è intervenuto l'ex calciatore di Inter e Juventus, Alessandro 'Spillo'. Di seguito, un ... Questa è unaimportante, che deve solo ritrovarsi. A Inzaghi manca la mentalità vincente di ...... anche nei periodi di magra, Baggio e Vialli per esempio, abbiamo anche preso il giocatore a fine carriera per risolvere un problema anche solo temporaneamente, vedi, ma per laabbiamo ... Altobelli: "Napoli, rosa di livello nonostante le partenze dei senatori" Stefano Altobelli, ex calciatore di Inter e Juventus, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Stefano Altobelli, ex giocatore di Inter e Juventus, è intervenuto ai microfoni di '1 Football Club ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Inter e Juventus, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli. Di seguito, un estra ...