Abbandono scolastico al 12,7% con punte fino al 21% al Sud, un diplomato su 10 non ha le competenze minime: i dati Save the Children (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 12,7% degli studenti non arriva al diploma, perché lascia prima gli studi. Il 23,1% dei 15-29enni in Italia si trova fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione: il numero dei Neet è il più alto dell'Unione europea. Un quadro disastroso quello che emerge dai dati diffusi da Save the Children

