Zaniolo | spunta la data del rientro | Mourinho preoccupato

(Di martedì 6 settembre 2022) Nicolòpronto a tornare in campo?ladelin una partita ufficiale, la Roma trema, ecco cosa salterà PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il talento giallorosso scalpita ma l’infortunio non è ancora un ricordo lontano, lo possiamo evincere dal vistoso tutore che lo accompagna ancora in ogni uscita, una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

CalcioToday.it

Pinto ha anche parlato di: " Abbiamo un grande rapporto con Vigorelli e Nicolò. Tutti riconoscono che è uno dei pezzi pregiati del club, non è mai stato un problema per noi, ma anche lui ......in fondo alla sala stampaproprio Josè: 'Un piccolo sforzo direttore'. Pinto ride, Mou pure, segno che il clima è buono: 'Siamo una famiglia, anche con la proprietà, tutti allineati'.... Futuro Zaniolo, spunta un’incredibile telefonata con la Roma: era tutto falso Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo e prova ad accelerare i tempi: nuova data per il rientro del numero 22 ...Calciomercato Roma, spunta la data per il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Ecco quando potrebbe esserci l'attesissima svolta per il 22 ...