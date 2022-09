Volume troppo alto, colpi di carabina verso la banda musicale (Di martedì 6 settembre 2022) Durante le prove della banda musicale di Castel Ritaldi (un paese in provincia di Perugia) qualcuno ha espresso il proprio dissenso esplodendo cinque proiettili con una carabina ad aria compresso verso l'edificio dal quale proveniva la musica: i carabinieri stanno cercando l'autore del gesto Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Durante le prove delladi Castel Ritaldi (un paese in provincia di Perugia) qualcuno ha espresso il proprio dissenso esplodendo cinque proiettili con unaad aria compressol'edificio dal quale proveniva la musica: i carabinieri stanno cercando l'autore del gesto

