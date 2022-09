Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2022 ore 10:30 (Di martedì 6 settembre 2022) Viabilità DEL 06 SETTEMBRE 2022 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE, PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’APPIA. TRAFFICO BLOCCATO SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA VERSO Roma. FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO. DISAGI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. TRAFFICO CONGESTIONATO INFINE PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ENTRATA VERSO Roma. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022)DEL 06 SETTEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE, PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’APPIA. TRAFFICO BLOCCATO SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA VERSO. FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO. DISAGI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. TRAFFICO CONGESTIONATO INFINE PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ENTRATA VERSO. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...

