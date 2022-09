Verdi vs grillini: la guerra è tra finti ambientalisti (Di martedì 6 settembre 2022) Bonelli e Conte hanno molti punti in comune: entrambi a parole si definiscono difensori dell’ambiente, ma nei fatti portano avanti una visione ideologica che impedisce di raggiungere risultati concreti Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Bonelli e Conte hanno molti punti in comune: entrambi a parole si definiscono difensori dell’ambiente, ma nei fatti portano avanti una visione ideologica che impedisce di raggiungere risultati concreti

tonyiaccheo : RT @CristinaMolendi: Ricordo bene di una #Palombelli in prima serata dire, più volte, mai a deturpare il paesaggio con le pale eoliche e ad… - Angela23763271 : RT @CristinaMolendi: Ricordo bene di una #Palombelli in prima serata dire, più volte, mai a deturpare il paesaggio con le pale eoliche e ad… - pinina3946 : RT @CristinaMolendi: Ricordo bene di una #Palombelli in prima serata dire, più volte, mai a deturpare il paesaggio con le pale eoliche e ad… - Toynagual40 : RT @CristinaMolendi: Ricordo bene di una #Palombelli in prima serata dire, più volte, mai a deturpare il paesaggio con le pale eoliche e ad… - Liazucchi006 : RT @CristinaMolendi: Ricordo bene di una #Palombelli in prima serata dire, più volte, mai a deturpare il paesaggio con le pale eoliche e ad… -