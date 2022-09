Ubisoft Forward | trailer della presentazione del 10 settembre

(Di martedì 6 settembre 2022) L’del 10fomenta l’hype già da ora: Skull and Bones, Assassin’s Creed e Mario + Rabbids appaiono in unMancano ancora quattro giorni al prossimo, ed ecco che il publisher transalpino ci delizia con un antipasto: nello specifico, unper laprevista per il 10. Non che l’hype manchi, ma ora abbiamo un’idea più chiara di cosa ci aspetterà a mezzogiorno, ora del pacifico, in quella data. Naturalmente, complici i fusi orari, l’attesa sarà più pesante per noi del Vecchio Continente. Nel nostro caso, infatti, non se ne parlerà prima delle nove di sera. Tuttavia, ora sappiamo quali franchise sfileranno sul red carpet dell’editore videoludico ...

Mentre i fan attendono con impazienza l'arrivo dell'evento, la compagnia ha già svelato in anticipo nuovi dettagli sul nuovo imminente capitolo di The Division , svelati per errore dallo store ufficiale. Il nuovo gioco gratuito che ...Nel frattempo, non ci resta che attendere pazientemente l'per scoprire cosa potremo aspettarci da Assassin's Creed Mirage : secondo un leaker rivelatosi affidabile, sembra che il ...Ubisoft Store ha svelato in anticipo tante novità su Tom Clancy's The Division Heartland, il nuovo capitolo free-to-play della serie.