Totocalcio, la schedina del 10-11 settembre 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha ufficialmente comunicato la schedina del concorso numero 24 dell’anno del nuovo Totocalcio. Torna la possibilità per gli scommettitori di puntare sulle partite del week-end del 10-11 settembre. Le possibilità di vincita e le somme che gli scommettitori possono aggiudicarsi dipendono dalla Formula scelta, dato che si può andare per il tre, cinque, sette, nove, undici e per il celebre tredici che regala una cifra importantissima. Di seguito ecco la schedina numero 24 del 2022, il concorso dal 10 all’11 settembre 2022. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO Totocalcio: ECCO COME FUNZIONA Palinsesto del concorso Totocalcio n. 24 del ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha ufficialmente comunicato ladel concorso numero 24 dell’anno del nuovo. Torna la possibilità per gli scommettitori di puntare sulle partite del week-end del 10-11. Le possibilità di vincita e le somme che gli scommettitori possono aggiudicarsi dipendono dalla Formula scelta, dato che si può andare per il tre, cinque, sette, nove, undici e per il celebre tredici che regala una cifra importantissima. Di seguito ecco lanumero 24 del, il concorso dal 10 all’11. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA Palinsesto del concorson. 24 del ...

pasqual94455365 : @erretti42 @Alessan04138070 I superprofitti delle aziende italiane del gas con il 50%di capitale erariale..come ne… - clementi_gl : Da ragazzo, giocavo la schedina del Totocalcio. Oltre la serie A, mettevano qualche partita di B. La tredicesima er… - Ascaso08 : @vic_soph Perché non siete insieme a Unione popolare? O perché loro non sono insieme a voi? E soprattutto quanti di… - LucaPinotti_Mi : @pfmajorino @emanuelefiano Una elezione è sempre una scelta. Non è la schedina del totocalcio dove si poteva mettere la X. - ZonaBianconeri : RT @skillandbet: ?? I nostri #Pronostici sul Totocalcio ? ?? -