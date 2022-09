Sulla Svezia incombe una valanga di voti per il giovane tribuno Åkesson (Di martedì 6 settembre 2022) Sverige ska bli bra igen (la Svezia tornerà ad essere buona). Questo è lo slogan con il quale i Democratici svedesi (Sverigedemokratrerna) hanno riempito il paese scandinavo di manifesti 6×3 L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 settembre 2022) Sverige ska bli bra igen (latornerà ad essere buona). Questo è lo slogan con il quale i Democratici svedesi (Sverigedemokratrerna) hanno riempito il paese scandinavo di manifesti 6×3 L'articolo proviene da il manifesto.

dom0pack : letteralmente pagherò l'abbonamento a Netflix di mia tasca solo per la seconda stagione io devo vedere i miei due f… - mauriziocori1 : RT @Julio_Arnes: Documentario che, pur pieno di difetti, ha confermato la pessima opinione che ho sulla Svezia, su Olof Palme e sulla socia… - danilodebiasio : RT @ALG_Lombarda: 1) L’articolo 21 della Costituzione sancisce in modo inequivocabile la libertà d'espressione e di stampa. Ma l’Italia è a… - ALG_Lombarda : 1) L’articolo 21 della Costituzione sancisce in modo inequivocabile la libertà d'espressione e di stampa. Ma l’Ital… - Tradecon1 : @GVNVNCR @marcotelecono Le donne, ultimamente, combinano molti guai, se hanno un incarico importante, guarda che su… -