Spalletti: “L’urlo Champions arriverà fino ad Anfield. Liverpool aggressivo, su Lozano e Osimhen… (Di martedì 6 settembre 2022) Luciano Spalletti è il protagonista insieme a Giovanni Di Lorenzo della conferenza stampa pre-partita di Napoli-Liverpool, in programma domani sera allo stadio “Diego Armando Maradona”. Dopo l’introduzione dedicata all‘infortunio alla clavicola e lo spazio per Giovanni Di Lorenzo, l’allenatore risponde alle domande dei giornalisti ed esprime tanti concetti. “A me emoziona tantissimo essere al luna park del gioco del calcio, le musiche dagli spogliatoi oltre a quella in campo. Qualcuno ce l’ha già sul cellulare, è un’atmosfera bellissima, un premio al grande campionato fatto l’anno scorso, è quello a cui puntano tutti. In Champions una palla morta in un attimo diventa viva e decide la partita, è questa la differenza sostanziale rispetto al campionato”. “Le condizioni di Lozano e Osimhen? Lozano è a ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 settembre 2022) Lucianoè il protagonista insieme a Giovanni Di Lorenzo della conferenza stampa pre-partita di Napoli-, in programma domani sera allo stadio “Diego Armando Maradona”. Dopo l’introduzione dedicata all‘infortunio alla clavicola e lo spazio per Giovanni Di Lorenzo, l’allenatore risponde alle domande dei giornalisti ed esprime tanti concetti. “A me emoziona tantissimo essere al luna park del gioco del calcio, le musiche dagli spogliatoi oltre a quella in campo. Qualcuno ce l’ha già sul cellulare, è un’atmosfera bellissima, un premio al grande campionato fatto l’anno scorso, è quello a cui puntano tutti. Inuna palla morta in un attimo diventa viva e decide la partita, è questa la differenza sostanziale rispetto al campionato”. “Le condizioni die Osimhen?è a ...

napolipiucom : Spalletti: 'L'urlo Champions arriverà fino ad Anfield. Liverpool aggressivo, su Lozano e Osimhen... #CalcioNapoli… - sscalcionapoli1 : Spalletti in conferenza stampa: “Giocare in Champions è una emozione unica e un premio meritato per il Napoli. L’ur… - cmdotcom : #Napoli, #Spalletti: '#Lozano a disposizione, #Osimhen vedremo domani. In campo per battere il #Liverpool, l'urlo T… - DAZN_IT : #Napoli, la carica di #Spalletti verso il #Liverpool: 'Domani sentiranno l'urlo del #Maradona fino ad Anfield'. Ot… - antonio_gaito : RILEGGI LIVE - #Spalletti: '#Liverpool non ti fa respirare in riaggressione, ma l'urlo Champions arriverà ad Anfiel… -