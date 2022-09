Sondaggi Ipsos: crescono Fdi e M5S, giù Pd e Lega (Di martedì 6 settembre 2022) Le ferie estive hanno distolto l’attenzione degli italiani dalla campagna elettorale. Il 51% l’ha seguita poco o non l’ha seguita affatto. È probabile che l’interesse aumenterà di pari passo con l’approssimarsi del voto. Il 29% afferma infatti che la sua attenzione crescerà nelle prossime settimane. Sulla conoscenza di coalizioni, liste o partiti che si presenteranno alle elezioni, emerge invece una spaccatura tra chi si dice molto o in parte informato (53%) e chi poco o per nulla (47%). Sono alcuni dei dati emersi dai recenti Sondaggi Ipsos per il Corriere della Sera. Infine le intenzioni di voto. Rispetto alla rilevazione di fine luglio, Fratelli d’Italia guadagna sette decimi attestandosi al 24%. In leggera flessione Pd (stimato al 23%) e Lega (13,4%) mentre il Movimento 5 Stelle cresce dell’1,1% al 13,4%. ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 settembre 2022) Le ferie estive hanno distolto l’attenzione degli italiani dalla campagna elettorale. Il 51% l’ha seguita poco o non l’ha seguita affatto. È probabile che l’interesse aumenterà di pari passo con l’approssimarsi del voto. Il 29% afferma infatti che la sua attenzione crescerà nelle prossime settimane. Sulla conoscenza di coalizioni, liste o partiti che si presenteranno alle elezioni, emerge invece una spaccatura tra chi si dice molto o in parte informato (53%) e chi poco o per nulla (47%). Sono alcuni dei dati emersi dai recentiper il Corriere della Sera. Infine le intenzioni di voto. Rispetto alla rilevazione di fine luglio, Fratelli d’Italia guadagna sette decimi attestandosi al 24%. In leggera flessione Pd (stimato al 23%) e(13,4%) mentre il Movimento 5 Stelle cresce dell’1,1% al 13,4%. ...

