Siviglia: solo una clausola salva la panchina di Lopetegui (Di martedì 6 settembre 2022) Il Siviglia vuole cambiare allenatore con il ds Monchi che è arrivato a un punto di non ritorno nei rapporti con Lopetegui. Quello che... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Ilvuole cambiare allenatore con il ds Monchi che è arrivato a un punto di non ritorno nei rapporti con. Quello che...

AndreaConand : Campionato 2015/16 5 punti in 5 giornate. Prima giornata di champions Man City - Juventus 1-2. La Juve vinse con il… - CaloMattia : @mweilx @GBorzillo e quel salto di qualità c’è stato guarda caso solo nella seconda parte di stagione dello scudett… - SimoneFalc01 : @EnneatipoGiulia @OfficialASRoma Io posso pure vedermi solo la Roma e non vedermi le altre partite di Serie A. Infa… - sportli26181512 : Siviglia, inizio da incubo: mai così male in questo secolo: Il Siviglia vive un periodo di grande crisi. La squadra… - lorcas2910 : @lazigomona Siviglia è Siviglia. A Brescia c'è solo Ida Platano. Non è che ti vuole meno bene. È solo che preferisc… -