Salisburgo-Milan | Pioli | “Partita discreta | non tutti avevano recuperato”

AntoVitiello : ??? Il corteo della Curva Sud del #Milan nei pressi della Red Bull Arena di #Salisburgo #ChampionsLeague @MilanNewsit - AntoVitiello : Il #Milan è arrivato allo stadio del #Salisburgo @MilanNewsit #ChampionsLeague - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - GobboApolide : @roncomat @armagio Io vedo invece trionfalismi perché il Milan ha pareggiato a Salisburgo - empezzodicuore : Canale 5, riassunto della partita Salisburgo - Milan. Trevisani che nomina 8 volte il derby. Che bello il servilismo ?????? -

Ilparte con un pari aIlesordisce con un pareggio nella nuova stagione di Champions League, non riuscendo ad andare oltre un 1 - 1 in casa del. Ci pensa ...... (57' Dest 6 : esordio con la maglia delnon certo in Champions League che ha giocato con ... Ilè una squadra vera e Pioli non gli fa rischiare niente. Ma quando può andare in avanti si ...Un punto per due. Milan e Juve inaugurano la Champions delle italiane e raccolgono il minimo consentito. Ma non bisogna dar troppo retta ai ...Maignan 6: si fa trovare pronto in un paio di sollecitazioni dei padroni di casa, meno sulla conclusione vincente di Okafor. Calabria 5,5: qualche imperfezione dal punto di vista tecnico e in difficol ...