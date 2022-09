Quando si accendono i termosifoni quest'anno: la nuova proposta (Di martedì 6 settembre 2022) Una cosa è certa: la crisi energetica e il caro bollette in atto impongono di ridurre la temperatura dei riscaldamenti di qualche grado e di accorciare di qualche ora la durata di accensione dei termosifoni. Ecco perché la Leggi su europa.today (Di martedì 6 settembre 2022) Una cosa è certa: la crisi energetica e il caro bollette in atto impongono di ridurre la temperatura dei riscaldamenti di qualche grado e di accorciare di qualche ora la durata di accensione dei. Ecco perché la

Accensione riscaldamento 2022: giù orari e temperatura termosifoni