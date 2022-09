GuncelfutboI : ?? PSG: Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes, Messi, Neymar, Mbapp… - Diogo98140843 : RT @CabineSport: 11 do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi; Mbappé e Neymar.… - futbolarena : RT @uefasamp: ?? PSG: Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes, Messi, Neymar, Mbappe ?? Juven… - uefasamp : ?? PSG: Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes, Messi, Neymar, Mbapp… - Alessan43626162 : RT @Bonu4L: Perin < Donnarumma Danilo < Kimpembe Bonucci < Sergio Ramos Bremer < Marquinhos Rabiot < Vitinha Paredes < Verratti Miretti > M… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Juventus (fischio d'inizio ore 21).: Donnarumma; Ramos, Marquinhos,; Hakimi, Verratti, Vitiha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. Juve : Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic,...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos,; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; ... Psg, Kimpembe: 'Dovremo fare attenzione alla Juve, hanno un grande attacco' L'avventura stagionale della Juventus in Champions League inizia da Parigi, dal Parco dei Principi, contro il Paris Saint-Germain. Un impegno molto importante per i bianconeri, che fanno parte del Gru ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...