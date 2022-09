Non solo Iphone 14: ecco le novità dell’evento Apple di domani (Di martedì 6 settembre 2022) E’ fissata per domani, 7 settembre, la presentazione, finalmente non virtuale, dei nuovi Iphone a Cupertino. ecco le novità in arrivo. Per quanto riguarda il nuovo Iphone 14, ci saranno quattro modelli, ma solamente di due dimensioni (6.1 e 6.7 pollici) e non tre come è successo negli ultimi anni. Secondo gli esperti non ci sarà un Iphone 14 mini e quindi il catalogo dovrebbe avere due modelli standard e due Pro, entrambi in versione normale e Max. “Apple – si legge money.it – dovrebbe inoltre introdurre diversi nuovi Mac e almeno due iPad nel 2022, ma non succederà domani. Solitamente l’azienda organizza un evento ad hoc, e verosimilmente dovrebbe tenersi in ottobre”. Il nuovo Iphone 14 Non ci saranno, almeno secondo le indiscrezioni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) E’ fissata per, 7 settembre, la presentazione, finalmente non virtuale, dei nuovia Cupertino.lein arrivo. Per quanto riguarda il nuovo14, ci saranno quattro modelli, ma solamente di due dimensioni (6.1 e 6.7 pollici) e non tre come è successo negli ultimi anni. Secondo gli esperti non ci sarà un14 mini e quindi il catalogo dovrebbe avere due modelli standard e due Pro, entrambi in versione normale e Max. “– si legge money.it – dovrebbe inoltre introdurre diversi nuovi Mac e almeno due iPad nel 2022, ma non succederà. Solitamente l’azienda organizza un evento ad hoc, e verosimilmente dovrebbe tenersi in ottobre”. Il nuovo14 Non ci saranno, almeno secondo le indiscrezioni ...

