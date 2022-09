“Non deve più succedere”. L’ira di Barbara D’Urso, non può accettarlo: “Continuerò a lottare” (Di martedì 6 settembre 2022) Nella giornata di lunedì 5 settembre Barbara D’Urso è tornata a condurre Pomeriggio Cinque. Ma è stato anche tempo di condividere un pensiero su Twitter. Da parte sua c’è stata una vera e propria denuncia contro una vicenda che ormai è diventata una piaga per la nostra nazione. Lei si è sempre battuta sempre in favore dei più deboli e di coloro che subiscono vessazioni. E ha confermato ancora una volta le sue intenzioni, con un bellissimo messaggio condiviso da tutti i suoi follower e non solo. Un post molto significativo quello scritto da Barbara D’Urso, la quale ha fatto riferimento ad una storia trattata proprio durante Pomeriggio Cinque. Oltre ad esprimere la sua opinione in diretta televisiva, ha voluto fare di più e raggiungere con questa sua denuncia quanta più gente possibile anche attraverso i social. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Nella giornata di lunedì 5 settembreè tornata a condurre Pomeriggio Cinque. Ma è stato anche tempo di condividere un pensiero su Twitter. Da parte sua c’è stata una vera e propria denuncia contro una vicenda che ormai è diventata una piaga per la nostra nazione. Lei si è sempre battuta sempre in favore dei più deboli e di coloro che subiscono vessazioni. E ha confermato ancora una volta le sue intenzioni, con un bellissimo messaggio condiviso da tutti i suoi follower e non solo. Un post molto significativo quello scritto da, la quale ha fatto riferimento ad una storia trattata proprio durante Pomeriggio Cinque. Oltre ad esprimere la sua opinione in diretta televisiva, ha voluto fare di più e raggiungere con questa sua denuncia quanta più gente possibile anche attraverso i social. ...

GoalItalia : 'Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista' 'La Juve non può giocare così' Il monito di Capello ? - NicolaMorra63 : Più chiaro di così non si può. Per fare veramente contrasto alla #MAFIA si deve fare l'esatto contrario di quanto f… - EzioGreggio : D’accordo con Allegri: #McKennie da questa posizione deve fare goal non cercare il compagno al centro. Sei solo, gl… - pponsil : RT @gmarcoc: La conferma di #Calenda che #Azione non abbia una posizione sul #MatrimonioEgualitario conferma solo che il famoso centro libe… - MaStep92__ : RT @andre89boa1: @martapacifica Eh ma paraculo non deve guardare le tipe Prendiamo atto ???? -