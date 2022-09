'Ndrangheta: pm Milano, Franco Terlizzi truffava assicurazioni su incidenti (Di martedì 6 settembre 2022) Milano, 6 set. (Adnkronos) - Franco Terluzzi, ex volto noto dell'Isola dei famosi, tra i 13 fermati dalla Guardia di finanza di Milano e Pavia nell'operazione contro la 'Ndrangheta, risulta dal settembre 2020 il "prestanome" della carrozzeria Nuova Milano a Cormano - sottoposta a sequestro d'urgenza - che aveva come "titolare di fatto" Davide Flachi, figlio del boss della Comasina Pepé Flachi, morto lo scorso gennaio. Terlizzi, ex pugile, è ritenuto dai pm milanesi Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi "il 'procacciatore di clienti' per la maggior parte delle truffe assicurative", per finti incidenti documentati da intercettazioni e documenti, intrattiene la maggior parte dei rapporti con Cosimo Caputo (tra i fermati), ex appartenente all'Arma dei carabinieri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022), 6 set. (Adnkronos) -Terluzzi, ex volto noto dell'Isola dei famosi, tra i 13 fermati dalla Guardia di finanza die Pavia nell'operazione contro la ', risulta dal settembre 2020 il "prestanome" della carrozzeria Nuovaa Cormano - sottoposta a sequestro d'urgenza - che aveva come "titolare di fatto" Davide Flachi, figlio del boss della Comasina Pepé Flachi, morto lo scorso gennaio., ex pugile, è ritenuto dai pm milanesi Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi "il 'procacciatore di clienti' per la maggior parte delle truffe assicurative", per fintidocumentati da intercettazioni e documenti, intrattiene la maggior parte dei rapporti con Cosimo Caputo (tra i fermati), ex appartenente all'Arma dei carabinieri, ...

