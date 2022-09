Meteo Toscana – verso un peggioramento con locali temporali (Di martedì 6 settembre 2022) Il Meteo per i prossimi giorni sulla Toscana vedrà come anticipato sulla analisi a livello nazionale, un peggioramento delle condizioni Meteo con lo sviluppo di locali fenomeni anche a carattere di temporale. Ciò sarà determinato dall’arrivo di una nuova perturbazione che riuscirà a scalfire l’ormai indebolito anticiclone africano, permettendo dunque una maggior instabilità. Vediamo dunque Leggi su retemeteoamatori (Di martedì 6 settembre 2022) Ilper i prossimi giorni sullavedrà come anticipato sulla analisi a livello nazionale, undelle condizionicon lo sviluppo difenomeni anche a carattere di temporale. Ciò sarà determinato dall’arrivo di una nuova perturbazione che riuscirà a scalfire l’ormai indebolito anticiclone africano, permettendo dunque una maggior instabilità. Vediamo dunque

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, giovedì #15settembre, in Toscana e Umbria. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo dal tardo… - zazoomblog : Allerta Meteo Arancione in Toscana ed Umbria - #Allerta #Meteo #Arancione #Toscana - SimoneMoriOff : RT @DPCgov: ????#allertaARANCIONE, giovedì #15settembre, in Toscana e Umbria. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo dal tardo pomeriggio… - AnnickQuemper : RT @DPCgov: ????#allertaARANCIONE, giovedì #15settembre, in Toscana e Umbria. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo dal tardo pomeriggio… - flash_meteo : #allertameteoTOS codice ARANCIONE per #temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico (allagamenti e frane) sull… -