Inter-Bayern Monaco | Inzaghi in conferenza stampa | “Dobbiamo lavorare di più | io per primo”

(Di martedì 6 settembre 2022) Simoneinalla vigilia di, match della prima giornata della Champions League 2022/2023 Domani l’sarà impegnata nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023 contro ildi Julian Nagelsmann. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match in. Ecco le sue parole. Domani ci saranno 55-60mila tifosi allo stadio. “Sarà importantissimo averli allo stadio. Domani saranno di grandissimo aiuto, sappiamo l’avversario che incontriamo, che forza ha. Il girone è molto, molto competitivo, domani deve essere un’opportunità dopo la delusione subito ...

MILANO. Mkhitaryan in mezzo al campo, Dzeko regista avanzato. Simone Inzaghi si affida ai suoi professori. E pazienza se in due hanno quasi 70 anni: 33 l'armeno e 36 il bosniaco. Il momento è delicati ...