Infortunio Pogba, parla l'esperto: 'Operazione richiede lungo recupero e nel 2023 ' (Di martedì 6 settembre 2022) L'esperto ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport dando la propria opinione sull'... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 settembre 2022) L'ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport dando la propria opinione sull'... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" ...

DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, oggi l’operazione di #Pogba: i test in campo degli ultimi giorni non hanno dato esito positi… - DiMarzio : #UCL, #PSGJuve | Le parole di #Arrivabene sull'infortunio di #Pogba - ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Juve, Arrivabene sull'infortunio di Pogba: 'Non voglio creare polemiche' #Juve #Juventus - JCTweet_ : @lorerock Ma che vuol dire, scusa? Nessuno dice che era prevedibile l'infortunio ma che Pogba avrebbe potuto fare u… - davideinno85 : RT @DiMarzio: .@juventusfc, intervento riuscito per #Pogba -