Industriali e Prefettura uniti contro le infiltrazioni mafiose

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo voluto creare una digale”. E’ questo l’obiettivo che intende conseguire, come ha spiegato il Prefetto Carlo Torlontano, il Protocollo d’intesa che è stato siglato stamattina presso il Palazzo del Governo tra lae la Confindustria sannita rappresentata dal suo Presidente Oreste Vigorito. Il documento fissa una serie di regole e paletti per le attività dell’imprenditoria sannita al fine di offrire nuove garanzie a tutela della legalità dei comportamenti e delle stesse iniziative degli. Per il Prefetto la firma costituisce una segnale di speranza per il Sannio, mentre la sorveglianza da parte dello Statol’aggressività della criminalità mafiosa è stata auspicata e sollecitata da ...

