Impensabile Mattarella | ecco dove andrà domenica pomeriggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Il presidente della Repubblica, Sergiosarà a Monza,prossima per il Gp d'Italia. Un'occasione unica per il Colle per mostrare la vicinanza del presidente al mondo dello sport su ruota e a tutto l'indotto che muove il Gp d'Italia, tradizione storica della Formula Uno per il nostro Paese. Il Gp di Monza ha infatti segnato letteralmente la storia della Formula Uno e in questa stagione sarà piuttosto sentito dato che le Ferrari si danno battaglia con le Red Bull nel Mondiale. Certo l'ultima prestazione al Gp d'Olanda non ha lasciato molte speranze per la vittoria finale, ma di certo il discorso resta ancora aperto per il Mondiale costruttori. E a Monza di fatto i protagonisti dellanon saranno solo Max Verstappen o Charlese Leclerc, ci sarà spazio anche per il presidente della Repubblica, Sergio ...