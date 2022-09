Immobile sull’evasione fiscale | “Avevo già pagato il debito a febbraio”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 settembre 2022) Giornate difficili per Ciro. Il capitano della Lazio è stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione, all’evasione del fisco risalente all’annata 2012, stagione della sua cessione dalla Juventus al Genoa. Secondo i giudici della sezione tributaria il giocatore, affinato da Moggi junior come procuratore, non avrebbe versato l’Irpef relativa alla prestazione dell’agente. L’attaccante ha postato da poco sui social una foto con relativa documentazione di pagamento delle tasse all’Agenzia dell’Entrate, datata al 24/02/2022 e con scritto: “Rispondo agli articoli di questa mattina che parlano di una mia vicenda personale: senza entrare nelle questioni tecniche che lascio chiarire ai professionisti, tengo a ribadire innanzitutto la mia buona fede rispetto allecontestazioni mosse tempo fa dall’Agenzia delle Entrate e, cosa più importante, ricordo che ...