Immagini tra i banchi di scuola (Di martedì 6 settembre 2022) Il Si Fest si rilancia con la direzione artistica di Alex Majoli e l’idea di avvicinare la scuola alla fotografia. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Il Si Fest si rilancia con la direzione artistica di Alex Majoli e l’idea di avvicinare laalla fotografia. Leggi

Mattiaaa95 : @cavoloviolaa Un orale, su un mix tra teoria dei segnali e immagini mediche. Na roba anche bella, peccato il period… - alessiioc : @la_akasette @EvaElisabetta ma sono telecamere che conservano le immagini per molto tempo,probabilmente le piaceva… - markovaldo59 : Era tra i film più attesi al Lido di Venezia, The Whale, che racconta la storia di un professore di inglese affetto… - figliadellarai : RT @ManuelaFerrina: “Tra me e Calogiuri non c’è NULLA.” #ImmaTataranni #immatataranni2 #calaranni Le immagini parlano da sole. ?? https://t.… - UniStraPg : Ogni mese tra i corsi di cultura italiana @UniStraPg torna la 'Lectura Dantis', con un approccio interdisciplinare… -