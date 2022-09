I vaccini aggiornati coprono anche Omicron 5 e Centaurus. Ecdc - Ema: "Booster adattati prima a chi è a rischio" (Di martedì 6 settembre 2022) "La risposta immunitaria indotta dai vaccini adattati a Omicron BA.1", appena approvati in Ue, "va oltre i ceppi selezionati" per essere inclusi nella composizione del vaccino "e copre altre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) "La risposta immunitaria indotta daiBA.1", appena approvati in Ue, "va oltre i ceppi selezionati" per essere inclusi nella composizione del vaccino "e copre altre ...

