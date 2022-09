Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7: il suo ruolo farà impazzire i fan (Di martedì 6 settembre 2022) Giulia Salemi farà parte del cast del Grande Fratello Vip 7 con un ruolo studiato ad hoc per lei che farà letteralmente impazzire i fan. Signorini, intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha già svelato quale sarà l’interazione social di questo anno con i reality show, parlando di tante novità. Giulia Salemi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 settembre 2022)parte del cast delVip 7 con unstudiato ad hoc per lei cheletteralmentei fan. Signorini, intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha già svelato quale sarà l’interazione social di questo anno con i reality show, parlando di tante novità.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ottavia31915103 : Ragazzi una domanda?? Chi ha visto GIULIA SALEMI in questi giorni? Da ex gieffina la paragoneresti a un’altra ex gi… - itisnicoleeee : Ciao amici come si esce da questa dipendenza chiamata Giulia Salemi sul red carpet di Venezia? - adtoomuch : RT @_Lizzi_90: Giulia Salemi ieri consacrata ufficialmente nell’Olimpo - Anaid703 : RT @Stefani92272178: Mi sto sentendo maleeeeeeee GIULIA SALEMI È PERFETTA!!! #Venezia79 - GiusyD8 : RT @gfvipnews_: Giulia Salemi avrà uno spazio suo in studio per seguire 'live' i commenti social. La fidanzata di Pierpaolo sarà in studio… -