Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 06 Settembre 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 06 Settembre 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (103) 5 (91) 83 (86) 68 (66) 41 (65) Cagliari: 75 (72) 21 (68) 54 (62) 41 (59) 6 (55) Firenze: 16 (69) 12 (67) 8 (63) 14 (54) 42 (52) Genova: 14 (86) 24 (84) 21 (84) 83 (81) 31 (69) Milano: 59 (116) 42 (102) 34 (85) 51 (68) 75 (60) Napoli: 53 (85) 86 (65) 25 (55) 32 (55) 69 (54) Palermo: 79 (87) 61 (78) 14 (63) 30 (62) 59 (58) Roma: 16 (107) 26 (92) 68 (79) 39 (79) 62 (70) Torino: 63 (73) 84 (72) 13 (71) 81 (63) ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 settembre 2022) Estrazioni deldi06Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (103) 5 (91) 83 (86) 68 (66) 41 (65) Cagliari: 75 (72) 21 (68) 54 (62) 41 (59) 6 (55) Firenze: 16 (69) 12 (67) 8 (63) 14 (54) 42 (52) Genova: 14 (86) 24 (84) 21 (84) 83 (81) 31 (69) Milano: 59 (116) 42 (102) 34 (85) 51 (68) 75 (60) Napoli: 53 (85) 86 (65) 25 (55) 32 (55) 69 (54) Palermo: 79 (87) 61 (78) 14 (63) 30 (62) 59 (58) Roma: 16 (107) 26 (92) 68 (79) 39 (79) 62 (70) Torino: 63 (73) 84 (72) 13 (71) 81 (63) ...

PicoMira1 : @EuropeChemical @ColloGianni @Gianniandrea @andreaverardo5 @GiovaQuez Non credo di aver capito. Comunque per non di… - MAX_ITA_LT_69 : @MauroAsara Non conosco la situazione delle riserve. Leggevo però che oggi, con i moderni metodi di estrazione, si… - winforlife2013 : Estrazione 4225 ore 15.00 del 06/09/2022 - vidi_viciveni : @ConteZero76 sshhhhhhhh non rovinare la vita agli ecobeoti con questi ragionamenti complicati. con l'estrazione del… - Denis18511851 : @CarloCalenda Ha parole tutti bravi ed fin d'ora tra uno e altro partito sempre peggio...Italia se non apre al estr… -