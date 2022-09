Energia | Aleotti Menarini | “Pesano i rincari e il crollo dell’euro”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “Isi fanno sentire moltissimo” nel mondo della farmaceutica italiana. “Oltre al tema dell’impatto diretto della vocee all’incremento in particolare della bolletta del gas, ci troviamo ad affrontare un incremento di tutti i fattori produttivi, che sono saliti del 35-40%. E ora bisogna anche mettere in conto il. Un altro elemento” che pesa “nel momento in cui molti dei principi attivi o degli intermedi di produzione vengono dall’Oriente e sono quotati in dollari. Noi stiamo soffrendo questo incremento in maniera più che proporzionale, proprio a causa anche della svalutazione”. E’ l’analisi di Lucia, azionista e componente del Cda del Gruppo farmaceutico, che illustra all’Adnkronos Salute ...