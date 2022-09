Elezioni – Messina (Lega): unici con programma per Terza Età (Di martedì 6 settembre 2022) Elezioni – Messina (Lega): siamo gli unici con un programma concreto per la Terza Età – “Per troppo tempo la politica ha commesso l’errore di trascurare gli anziani, che sono 14 milioni e che rappresentano non soltanto la memoria storica, ma anche una colonna portante per l’economia e la vita sociale del Paese. Per questo, dopo tanti anni di impegno per la tutela sociale, sanitaria, economica delle persone senior, nonché dello sviluppo di progetti e proposte in grado di sostenere concretamente le persone Over 65 nei vari ambiti della loro vita, ho scelto di accettare la proposta di Matteo Salvini e della Lega, candidandomi alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia – P02”. Così in una nota Roberto Messina (nella foto), presidente di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022)): siamo glicon unconcreto per laEtà – “Per troppo tempo la politica ha commesso l’errore di trascurare gli anziani, che sono 14 milioni e che rappresentano non soltanto la memoria storica, ma anche una colonna portante per l’economia e la vita sociale del Paese. Per questo, dopo tanti anni di impegno per la tutela sociale, sanitaria, economica delle persone senior, nonché dello sviluppo di progetti e proposte in grado di sostenere concretamente le persone Over 65 nei vari ambiti della loro vita, ho scelto di accettare la proposta di Matteo Salvini e della, candidandomi alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia – P02”. Così in una nota Roberto(nella foto), presidente di ...

GDS_it : Si voterà il 13 novembre prossimo nei due comuni siciliani sciolti per #mafia: Partinico e Tortorici. Urne aperte a… - himeralive : Elezioni amministrative: ecco i comuni in provincia di Palermo e Messina in cui si voterà il 13 novembre 2022… - tempostretto : Elezioni, a rischio il voto di molti italiani all’estero? - PoliticaNewsNow : Elezioni, Messina (Lega): 'Siamo gli unici con un programma concreto per la Terza Età' - blogsicilia : #notizie #sicilia Elezioni amministrative, Comuni siciliani sciolti per mafia tornano alle urne a novembre -… -