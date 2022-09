“È morto”. Via l’espianto degli organi, la moglie va a salutarlo per l’ultima volta. Scoperta choc (Di martedì 6 settembre 2022) Uomo dichiarato morto si muove prima dell’asportazione degli organi. Già si parla di miracolo per questa storia che viene dalla Carolina del Nord, Stati Uniti. Ryan Marlow, un ministro di culto (pastore) di 37 anni, era stato dichiarato “cerebralmente morto“. Ma ha dato segnali di vita poco prima che venissero espiantati gli organi per la donazione. I medici avevano detto alla moglie che non c’era più nulla da fare. Ma Ryan si è ripreso, è tornato in vita e ha fatto ritorno a casa dalla sua famiglia, dalla moglie Megan e i suoi tre figli. L’uomo era stato colpito da un’infezione da listeria, un batterio di origine alimentare particolarmente aggressivo. Era stato portato in ospedale d’urgenza per un evidente gonfiore alla testa. Le sue condizioni erano peggiorate ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Uomo dichiaratosi muove prima dell’asportazione. Già si parla di miracolo per questa storia che viene dalla Carolina del Nord, Stati Uniti. Ryan Marlow, un ministro di culto (pastore) di 37 anni, era stato dichiarato “cerebralmente“. Ma ha dato segnali di vita poco prima che venissero espiantati gliper la donazione. I medici avevano detto allache non c’era più nulla da fare. Ma Ryan si è ripreso, è tornato in vita e ha fatto ritorno a casa dalla sua famiglia, dallaMegan e i suoi tre figli. L’uomo era stato colpito da un’infezione da listeria, un batterio di origine alimentare particolarmente aggressivo. Era stato portato in ospedale d’urgenza per un evidente gonfiore alla testa. Le sue condizioni erano peggiorate ...

eziomauro : Morto Gorbaciov. L'ultimo Segretario generale, il primo riformatore - GazzettadiSiena : Da lunedì 12 settembre divieto di sosta su via Verdi dall’incrocio con via Roma fino al civico 18 - BMussatti : RT @11Giuliano: Altro giovane: Dramma in vacanza, 17enne di Milano trovato morto in casa a Varazze. Si ipotizzano cause naturali per il dec… - AleSchiavoX : Mio babbo mi disse: 'Fai come me. Quando nonno mi dette 2 mele, ne mangiai una sola, l'altra la vendetta e ne comp… - Chini_Francesco : RT @CGzibordi: Lord Strathnaver, 40 anni, famoso sportivo, trovato improvvisamente morto 'per cause che non si riescono ad accertare' https… -