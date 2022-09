Dia ha già conquistato Salerno | ‘benedetto’ il pressing di De Sanctis

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre gol in una settimana, equamente distribuiti nelle sfide con Sampdoria, Bologna ed Empoli. Boulaye Dia ha sempre trovato il modo per timbrare il cartellino conquistando già il cuore dei tifosi granata. Reti di opportunismo, apparentemente semplici, ma che denotano un senso del gol che rende particolarmente felice Davide Nicola. La sua squadra gioca bene, avrebbe meritato almeno due punti in più tra Bologna ed Empoli, ma i segnali per il prosieguo sono idilliaci e ci sono tutti i presupposti affinché il pacchetto di attaccanti in dotazione possa raccogliere rosee soddisfazioni. La sfida con l’Empoli è stata l’occasione per veder debuttare anche Piatek, ultima gemma di un mercato sfavillante. “Mi è piaciuto il suo spirito quando è entrato, stiamo integrando man mano tutti i nuovi arrivati e possiamo solo migliorare”, ha detto ...