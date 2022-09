Come la crisi climatica sconvolgerà il nostro rapporto col cibo (Di martedì 6 settembre 2022) Il cambiamento climatico ha un impatto così concreto e pervasivo che possiamo letteralmente assaporarlo. Secondo uno studio australiano, pubblicato dal Melbourne sustainable society institute, in collaborazione con il Wwf, l’aumento delle temperature dovuto alle emissioni di gas serra sta cambiando – e cambierà per sempre – il gusto e i valori nutrizionali degli alimenti di cui ci nutriamo, specialmente di alcune varietà di frutta e verdura. Per fare alcuni esempi, le carote perderanno parte della loro consistenza e del loro sapore; cavoli e cavolfiori diventeranno più amari; le melanzane, i pomodori e le arance potrebbero deformarsi e l’olio perderà circa un quarto del suo valore nutritivo. Molte altre colture subiranno rese inferiori o una fioritura ridotta, incluse quelle di lamponi, limoni, barbabietole, patate, lenticchie e ceci. Anche carne e pesce sono colpiti dalla ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 settembre 2022) Il cambiamento climatico ha un impatto così concreto e pervasivo che possiamo letteralmente assaporarlo. Secondo uno studio australiano, pubblicato dal Melbourne sustainable society institute, in collaborazione con il Wwf, l’aumento delle temperature dovuto alle emissioni di gas serra sta cambiando – e cambierà per sempre – il gusto e i valori nutrizionali degli alimenti di cui ci nutriamo, specialmente di alcune varietà di frutta e verdura. Per fare alcuni esempi, le carote perderanno parte della loro consistenza e del loro sapore; cavoli e cavolfiori diventeranno più amari; le melanzane, i pomodori e le arance potrebbero deformarsi e l’olio perderà circa un quarto del suo valore nutritivo. Molte altre colture subiranno rese inferiori o una fioritura ridotta, incluse quelle di lamponi, limoni, barbabietole, patate, lenticchie e ceci. Anche carne e pesce sono colpiti dalla ...

