Bologna, peccato mortale l'esonero di MIhajlovic. Un imperdonabile autogol di Saputo (Di martedì 6 settembre 2022) La decisione sbagliata al momento sbagliato. Un peccato mortale . Un imperdonabile autogol di Saputo e di chi gli ha tenuto bordone. Ecco che così l'esonero di MIhajlovic, deciso dal Bologna dopo 1. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) La decisione sbagliata al momento sbagliato. Un. Undie di chi gli ha tenuto bordone. Ecco che così l'di, deciso daldopo 1.

Profilo3Marco : RT @FBiasin: Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic. Per come la vedo io è una cazzata, ma non perché 'poverino, è malato, non si fa', semma… - CattaDario : RT @FBiasin: Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic. Per come la vedo io è una cazzata, ma non perché 'poverino, è malato, non si fa', semma… - sportli26181512 : #Bologna, peccato mortale l'esonero di #MIhajlovic. Un imperdonabile autogol di #Saputo: Sinisa è un esempio di cor… - ColleoniRenato : RT @FBiasin: Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic. Per come la vedo io è una cazzata, ma non perché 'poverino, è malato, non si fa', semma… - mmilan680 : RT @FBiasin: Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic. Per come la vedo io è una cazzata, ma non perché 'poverino, è malato, non si fa', semma… -