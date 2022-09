(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Prefetto di, Carlo Torlontano e il Presidente diOreste Vigorito, hannostamane undimirato al rafforzamento della cooperazione istituzionale contro le infiltrazioni criminali nell’economia, in relazione al documento firmato lo scorso 1° giugno dal Ministro dell’Interno e dal Presidente nazionale di. Con la firma delavrà la possibilità di accedere alla Banca dati nazionale unica antimafia e di acquisire la documentazione antimafia per le imprese associate e i loro fornitori che non siano già inseriti nelle “white list” o nell’Anagrafe ...

anteprima24.it

In uscita dal club campano l'attaccante nigeriano Simy è destinato al, il difensore ... 20 anni, che haun contratto fino al termine della stagione 2023/24, e il contestuale ..."Si è aperto un nuovo ciclo per il- ha detto Henry - Quando il mio procuratore mi ha ...comunque 2 squadre a caccia di riscatto dopo le sconfitte incassate nell'ultimo turno ae ... Benevento, sottoscritto protocollo di legalità tra Prefettura e Confindustria “E’ stato un segnale di riconoscimento vero al territorio, aver riconosciuto a Forza Italia e al sottoscritto la candidatura, per il centrodestra, nel collegio uninominale Benevento-Alto casertano”, è ...“E’ stato un segnale di riconoscimento vero al territorio, aver riconosciuto a Forza Italia e al sottoscritto la candidatura, per il centrodestra, nel collegio uninominale Benevento-Alto casertano”, è ...