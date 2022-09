Amalfi, bonus TARI in favore delle fasce deboli (Di martedì 6 settembre 2022) TARI: Il Comune di Amalfi conferma la misura anche per il 2022: esenzione/riduzione di 200 euro per i nuclei familiari meno abbienti. Il Comune di Amalfi rinnova le agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. Anche per il 2022 l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha disposto la riduzione della pressione fiscale sulle fasce deboli della Leggi su 2anews (Di martedì 6 settembre 2022): Il Comune diconferma la misura anche per il 2022: esenzione/riduzione di 200 euro per i nuclei familiari meno abbienti. Il Comune dirinnova le agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. Anche per il 2022 l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha disposto la riduzione della pressione fiscale sulledella

