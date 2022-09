WWE: C’è spazio per un solo campione, Bron Breakker trionfa al termine di un match spettacolare! (Di lunedì 5 settembre 2022) Il main event di Worlds Collide è stato ovviamente il match di unificazione dei titoli di NXT e NXT UK. Bron Breakker da una parte e Tyler Bate dall’altra, con quest’ultimo diventato proprio recentemente campione di NXT UK al termine di un ottimo torneo per assegnare il titolo reso vacante da Ilja Dragunov a causa di un infortunio. Un grande riconoscimento per Bate, uno dei pilastri di NXT UK. Tanto rispetto tra i due campioni, ma tanta la voglia di trionfare e diventare il campione unificato dei due roster. solo applausi! Pubblico del Performance Center diviso nel tifo, con una leggera propensione verso Tyler Bate. L’incontro è iniziato con una fase di studio e di wrestling a terra, prima che i due contendenti scatenassero i cavalli, è ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 5 settembre 2022) Il main event di Worlds Collide è stato ovviamente ildi unificazione dei titoli di NXT e NXT UK.da una parte e Tyler Bate dall’altra, con quest’ultimo diventato proprio recentementedi NXT UK aldi un ottimo torneo per assegnare il titolo reso vacante da Ilja Dragunov a causa di un infortunio. Un grande riconoscimento per Bate, uno dei pilastri di NXT UK. Tanto rispetto tra i due campioni, ma tanta la voglia dire e diventare ilunificato dei due roster.applausi! Pubblico del Performance Center diviso nel tifo, con una leggera propensione verso Tyler Bate. L’incontro è iniziato con una fase di studio e di wrestling a terra, prima che i due contendenti scatenassero i cavalli, è ...

Zona_Wrestling : WWE: C'è spazio per un solo campione, Bron Breakker trionfa al termine di un match spettacolare!… - SmallcageGG : @mardea74 @GraziellaCazza1 @gabri771 Esatto. Anche la WWE stessa: dal momento in cui hanno deciso di organizzare qu… - RobRiva_SOA : 30 anni dopo Summerslam 92,la WWE torna in Europa con un evento. Clamorosi il ritorno dell’Imperium,soprattutto il… - AndreFreeHugs86 : @Zona_Wrestling Bayley è over, c'è poco da fare. Face o heel avrà sempre il pubblico dalla sua. Come molti altri g… - Cangius : Oggi c'è il Derby? Sti cazzi...stasera c'è Clash at the Castle!!!! #CangiusMovie #DerbydellaMadonnina #MilanInter… -

Dai ring del Varesotto alla TV: la passione per il wrestling di 'Mefisto' Scomparso pochi anni fa, quando era ancora in vita, gli fu dedicata una statua nella piazza principale del paese e un bronzo nel WWE Museum, nella sede di Stamford". " Il wrestling è una disciplina ... La card di WWE NXT Heatwave, grande opportunità per Giovanni Vinci Un'ottima occasione per la superstar nostrana di vincere il suo primo titolo in singolo in WWE La card di WWE NXT Heatwave NXT Women's Title Match : Mandy Rose (C) vs Zoey Stark Il regno di Mandy ... Tuttowrestling Scomparso pochi anni fa, quando era ancora in vita, gli fu dedicata una statua nella piazza principale del paese e un bronzo nelMuseum, nella sede di Stamford". " Il wrestling è una disciplina ...Un'ottima occasione per la superstar nostrana di vincere il suo primo titolo in singolo inLa card diNXT Heatwave NXT Women's Title Match : Mandy Rose (C) vs Zoey Stark Il regno di Mandy ... 5 Star Frog Splash #213 - Il pacco più stupendo di sempre