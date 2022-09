“Vota Lega per non vederla mai più”: il video del capogruppo leghista a Firenze davanti a una donna rom (Di lunedì 5 settembre 2022) “Che uomo coraggioso”. “Non ti fai schifo neanche un po’?”. “Aspetto di vederti fare il fenomeno con uno grosso quanto te!” Sono solo alcune delle critiche che hanno tempestato i commenti del video pubblicato da Alessio Di Giulio, capogruppo della Lega a Firenze. “Vota Lega per non vederla mai più”: così afferma Di Giulio nel video ripreso per le strade della città toscana, mentre si avvicina a una donna rom, inizialmente ignara di quanto sta accadendo. “No, non dire così”, le risponde lei, mentre il candidato della Lega sorride: “sì! Il 25 settembre Vota Lega in maniera che lei a Firenze non ci sia più”. “Io non ho paura”, ribatte la signora, mentre Di Giulio si ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) “Che uomo coraggioso”. “Non ti fai schifo neanche un po’?”. “Aspetto di vederti fare il fenomeno con uno grosso quanto te!” Sono solo alcune delle critiche che hanno tempestato i commenti delpubblicato da Alessio Di Giulio,della. “per nonmai più”: così afferma Di Giulio nelripreso per le strade della città toscana, mentre si avvicina a unarom, inizialmente ignara di quanto sta accadendo. “No, non dire così”, le risponde lei, mentre il candidato dellasorride: “sì! Il 25 settembrein maniera che lei anon ci sia più”. “Io non ho paura”, ribatte la signora, mentre Di Giulio si ...

borghi_claudio : Ricordate che c'è un altro sottile piacere: guardare chi NON votate votando Lega. Un ascoltatore di Arona ha chiama… - borghi_claudio : @AltoTagliato Ricordo che lei principalmente voterà per il plurinominale. In U06 si vota per la Lega Camera l'ottim… - RobertoBortone : Firenze, il consigliere leghista se la prende con la donna rom: “Il 25 settembre vota Lega per non rivederla mai pi… - ZenatiDavide : Firenze, il consigliere leghista se la prende con la Rom: “Vota Lega per non rivederla mai più”. Lei risponde a ton… - zazoomblog : Il leghista fa il video accanto a una mendicante: Vota Lega per non vederla mai più... - #leghista #video #accanto… -