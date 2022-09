Un aereo è caduto in mare dopo aver attraversato mezzo Europa in circostanze misteriose (Di lunedì 5 settembre 2022) Un aereo privato Cessna - che si credeva avesse quattro persone a bordo - si è schiantato nel Mar Baltico al largo della costa della Lettonia in circostanze misteriose. Jet della Nato sono stati fatti decollare per seguire il velivolo durante... Leggi su europa.today (Di lunedì 5 settembre 2022) Unprivato Cessna - che si credeva avesse quattro persone a bordo - si è schiantato nel Mar Baltico al largo della costa della Lettonia in. Jet della Nato sono stati fatti decollare per seguire il velivolo durante...

romatoday : Un aereo è caduto in mare dopo aver attraversato mezzo Europa in circostanze misteriose - RossanaGiannan2 : RT @Lukyluke311: Un aereo fantasma partito da Jerez, nel Sud della Spagna, ha volato per ore attraverso l'Europa senza contatto radio. Il… - cdghietta : RT @Lukyluke311: Un aereo fantasma partito da Jerez, nel Sud della Spagna, ha volato per ore attraverso l'Europa senza contatto radio. Il… - Lukyluke311 : Un aereo fantasma partito da Jerez, nel Sud della Spagna, ha volato per ore attraverso l'Europa senza contatto radi… - tipoeari : non è caduto l’aereo -

Aereo privato si schianta nel Baltico in circostanze misteriose RaiNews Aereo privato si schianta nel Baltico in circostanze misteriose Aerei da combattimento provenienti da diversi paesi hanno seguito il Cessna nel suo viaggio. Il quotidiano tedesco Bild ha detto che l'aereo aveva segnalato problemi di pressione in cabina dopo il dec ... Tragedia in montagna per un ragazzo di Varese in Svizzera che muore cadendo Le ultime notizie dalla Svizzera: un ragazzino di Varese è morto cadendo in montagna. I due ragazzi che sono molto gravi, sono stati portati in ospedale a Lugano Il ragazzo che ha cercato i due italia ... Aerei da combattimento provenienti da diversi paesi hanno seguito il Cessna nel suo viaggio. Il quotidiano tedesco Bild ha detto che l'aereo aveva segnalato problemi di pressione in cabina dopo il dec ...Le ultime notizie dalla Svizzera: un ragazzino di Varese è morto cadendo in montagna. I due ragazzi che sono molto gravi, sono stati portati in ospedale a Lugano Il ragazzo che ha cercato i due italia ...